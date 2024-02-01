В навчальних закладах Мукачева з 2 лютого запроваджують дистанційне навчання

З п'ятниці 2 лютого всі навчальні заклади Мукачівської міської територіальної громади переходять на систему дистанційного навчання.

Про це повідомили на сторінці Мукачівської сільської ради у Facebook.

За інформацією відомства, причиною переходу шкіл на дистанційну форму навчання є зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип.

"Щодо можливого відновлення очного навчання будемо інформувати завчасно", — йдеться у повідомленні.

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