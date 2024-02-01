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Смаколики та 10 важких мотоциклів: Вільшанська громада на Житомирщині відправила на фронт чергову партію допомоги
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Смаколики та 10 важких мотоциклів: Вільшанська громада на Житомирщині відправила на фронт чергову партію допомоги

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Чергову партію допомоги для Збройних сил України відправила на фронт Вільшанська громада на Житомирщині. Цього разу бійцям передали партію смаколиків та 10 важких мотоциклів серій "МТ" та "Дніпро".

"Ці мотоцикли мають хорошу прохідність, вони дають можливість маневрувати хлопцям на фронті. Якщо навіть загрузнеш на такому мотоциклі, то його можна легко виштовхати або навіть просто перенести. Практика показує, що на мотоцикл сідають шість людей і виконують завдання. Коляска влаштована таким чином, що можна проводити евакуацію поранених, а також загиблих", — сказав сільський голова Вільшанської сільської ради Сергій Мельник.

Смаколики та 10 важких мотоциклів: Вільшанська громада на Житомирщині відправила на фронт чергову партію допомоги
Сергій Мельник. Фото: Суспільне Житомир

Смаколики та 10 важких мотоциклів: Вільшанська громада на Житомирщині відправила на фронт чергову партію допомоги
Фото: Суспільне Житомир

Смаколики та 10 важких мотоциклів: Вільшанська громада на Житомирщині відправила на фронт чергову партію допомоги
Фото: Суспільне Житомир

Окрім мотоциклів, фуру завантажують продуктами харчування. Пиріжки, солоне сало, вареники та інші смаколики готували господині з усієї громади.

"Готували у себе вдома, у печах. Пиріжки тут є, вареники, готували сало, робили закуску з сала з часником, яблука, окопні свічки, розпалювачі, солодощі. Шкарпетки передаємо. Шкарпетки, до речі, власноруч в'язали наші господині", — розповіла працівниця Вільшанської сільської ради Мирослава Скоржепа.

Смаколики та 10 важких мотоциклів: Вільшанська громада на Житомирщині відправила на фронт чергову партію допомоги
Мирослава Скоржепа. Фото: Суспільне Житомир

Смаколики та 10 важких мотоциклів: Вільшанська громада на Житомирщині відправила на фронт чергову партію допомоги
Фото: Суспільне Житомир

Смаколики та 10 важких мотоциклів: Вільшанська громада на Житомирщині відправила на фронт чергову партію допомоги
Фото: Суспільне Житомир

Мотоцикли для ЗСУ збирають по усій області, після чого везуть на Київщину, де члени байкерського клубу їх ремонтують та ставлять на хід. Сьогоднішню партію мотоциклів залишать на ремонт, а на фронт повезуть вже відремонтовану техніку — 12 мотоциклів. Загалом громада передала на ремонт понад 40 одиниць техніки, перших 12 відремонтованих вже поїхали на фронт.

Смаколики та 10 важких мотоциклів: Вільшанська громада на Житомирщині відправила на фронт чергову партію допомоги
Фото: Суспільне Житомир

Смаколики та 10 важких мотоциклів: Вільшанська громада на Житомирщині відправила на фронт чергову партію допомоги
Фото: Суспільне Житомир

Смаколики та 10 важких мотоциклів: Вільшанська громада на Житомирщині відправила на фронт чергову партію допомоги
Фото: Суспільне Житомир

Раніше Суспільне повідомляло, що за перших п’ять днів нового року жителі Вільшанської громади зібрали понад два десятки мотоциклів, які місцеві волонтери передали на ремонт та переобладнання, щоб після цього відправити їх на передову.

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