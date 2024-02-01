Запорізькі правоохоронці повідомили підозру колишньому директору підрядного підприємства, яке здійснювало ремонт причалів Бердянського порту. За даними слідства, він сприяв незаконному перерахуванню понад 2 мільйонів гривень.

Про це вчора, 31 січня, повідомили у пресслужбі Запорізької обласної прокуратури.

Як встановило слідство, підприємство, яким керував підозрюваний, ремонтувало причалів Бердянського порту до повномасштабного вторгнення. За час будівельних робіт на рахунок підрядника було перераховано 2 мільйони гривень з держбюджету:

"Підрядник спочатку встановив на причалах залізобетонні плити, які не відповідали договірним вимогам та технічним завданням. Потім вніс до актів виконаних будівельних робіт неправдиві відомості, завищивши якість використаних матеріалів та їх ціни".

Ексдиректору компанії-підрядника оголосили про підозру за ч. 5 ст. 27 (Види співучасників) та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу Україні.

Санкція статті передбачає покарання вигляді дванадцяти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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