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Загинули дві лисиці, заєць і домашній пес: в лісах на Волині знайшли браконьєрські петлі
ЕКОЛОГІЯРегіони

Загинули дві лисиці, заєць і домашній пес: в лісах на Волині знайшли браконьєрські петлі

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У лісах в трьох районах на Волині зафіксували факти браконьєрства і загибель двох лисиць, зайця і домашнього пса, які потрапили у мисливські петлі.

Як повідомили в обласній Держекоінспекції, під час рейдів загалом вилучили 13 браконьєрських петель.

Найбільше незаконних засобів мисливства знайшли у Володимирському районі. Там, кажуть екологи, на угіддях державного мисливського резерву виявили 8 браконьєрських петель. У трьох із них були загиблі лисиці і заєць. Власників петель встановлюють.

В мисливських угіддях на Камінь-Каширщині інспектори екологічної інспекції вилучили у чоловіка ще дві петлі.

Ще один факт незаконного полювання зафіксували біля села Зелене Ковельського району. Екологи кажуть: в лісі натрапили на три встановлені браконьєрами петлі. Хто їх встановив поки не відомо.

"У одну із таких незаконних мисливських пасток потрапила собака, яка в результаті, загинула", — додали в Держекоінспекції.

Довідково: Сезон полювання у лісах заборонили 2022 року. Заборона діятиме до завершення воєнного стану в Україні. За порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання розмір збитків за одну особину зайця-русака становить 8 тис. грн, за лисицю — 10 тис. грн.

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