У 2023 році фахівці столичних Центрів надання адміністративних послуг Києва надали 926 907 адміністративних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

За його словами, протягом минулого року запроваджено понад 120 нових адмінпослуг, серед яких: послуги соціального характеру, послуги для ветеранів, послуга єВідновлення тощо. Окрім того, розширено мережу ЦНАПів за рахунок відкритих філій, які розташовані у приміщеннях колишніх районних управлінь соцзахисту.

"Раніше тут можна було отримати лише соціальні послуги, а зараз — весь спектр послуг ЦНАПів незалежно від реєстрації місця проживання. Перелік послуг налічує вже понад 450 видів", — сказав Поворозник. Адреси філій і перелік послуг Центрів можна знайти за посиланням. Зазначається, що найактуальнішими послугами для заявників у 2023 році були:

довідка про зареєстроване/задеклароване місце проживання

паспортні послуги (заміна паспорту України, вклеювання фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку тощо

соціальні послуги (надання субсидій, призначення держдопомоги, пільг, грошових компенсацій тощо

інформація з реєстру територіальної громади (довідка про реєстрацію).

Що відомо про роботу ЦНАПів у Києві

Центри надання адміністративних послуг у столиці здійснюють прийом заявників за електронною чергою, що формується у приміщеннях ЦНАПів. Із 1 травня 2023 року ЦНАПи Києва відновили запис в електронній черзі на сайті Центру адміністративних послуг. Також призначити час відвідування ЦНАПу можна через застосунок "Київ Цифровий".

У разі оголошення повітряної тривоги до початку робочого дня ЦНАПи починають працювати через 30 хвилин після відбою, а в разі оголошення тривоги під час робочого дня — протягом 10 хвилин після відбою.

У Києві одружитися, оформити свідоцтво про народження та про смерть можна у кількох Центрах надання адміністративних послуг. Вказані послуги із травня 2023 року впровадили у чотирьох районах столиці.

У Святошинському районі Києва запрацював підрозділ ЦНАП, де можна отримати консультації щодо переліку гарантій та пільг для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю.

Улітку ЦНАПи столиці надали понад 288 тисяч послуг. Найчастіше заявники звертались щодо надання субсидій, призначення державних допомог, пільг, грошових компенсацій. Загалом столичні ЦНАПи надають більше 450 видів послуг.