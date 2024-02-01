На Полтавщині двоє жінок возвеличували армію РФ та публікували це у соцмережі

Двоє жительок Полтавського району у соціальній мережі возвеличували військовослужбовців РФ. Обвинувальний акт щодо однієї учасниці вже направили до суду.

Про це Суспільному розповіла речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук.

Як встановило слідство, 2022-го жінки у забороненій в Україні соціальній мережі поширювали матеріали, в яких міста України представлялися "історичними територіями Росії".

"В публікаціях возвеличувалися військовослужбовці держави-агресора, що підтверджено судово-лінгвістичними експертизами"

Обоє жінок мешканки Полтавського району. Одну із них судитимуть. Щодо іншої нині тривають слідчі дії.

Правоохоронці розпочали провадження за частинами 2 та 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України. Санкції — від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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