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На Закарпатті судитимуть депутата за підозрою у заволодінні землями на майже 1,8 мільйонів гривень
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На Закарпатті судитимуть депутата за підозрою у заволодінні землями на майже 1,8 мільйонів гривень

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На Закарпатті судитимуть депутата за підозрою у заволодінні землями на майже 1,8 мільйонів гривень
Фото ілюстративне: УНІАН

На Закарпатті судитимуть депутата однієї з сільських рад Хустського району, землевпорядника та нотаріуса, яких підозрюють у незаконному заволодінні земельними ділянками.

Про це повідомили на сторінці Закарпатської обласної прокуратури у Facebook.

За інформацією відомства, депутата однієї із сільських рад підозрюють в організації, схеми незаконного відчуження земель від жителів одного з сіл на Хустського району.

"Шляхом обману він отримував від громадян акти на право власності на ділянки. У подальшому, таємно від реальних власників, відбувалося фіктивне переоформлення ряду документів. До цього процесу були залучені двоє спільників, які складали та видавали підроблену документацію — інженер-землевпорядник та приватний нотаріус. Протягом 2018-2020 років неправомірні дії чоловіків завдали громадським інтересам збитки на близько 1,8 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Дії депутата сільської ради, землевпорядника та нотаріуса кваліфікували за ч. 4 ст. 190Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій КК України. Також спільників депутата слідчі підозрюють в скоєнні злочинів за ч. 2, ч. 3 ст. 358Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампівККУ та ч. 3 ст. 365-2Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги ККУ. Справи щодо підозрюваних правоохоронці скерували до суду.

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