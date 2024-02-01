У селі на Волині горіла пилорама: вогонь знищив 40 кубометрів матеріалів

У ніч на 2 лютого у селі Кадище Луцького району сталася пожежа на об‘єкті з виготовлення пиломатеріалів.
Вогонь швидко поширився на відкритій території та знищив 40 кубометрів пиломатеріалів, повідомила Суспільному співробітниця пресслужби Держслужби з надзвичайних ситуацій області Віталія Лукашевич.
Повідомлення про пожежу деревного вугілля рятувальники отримали о 21:13. На місці працювали понад 20 вогнеборців з міст Ківерці, Луцьк, Клевань, селищ Цумань та Олика.
Потерпілих немає, загоряння вдалося ліквідувати о 22:56, додала Віталія Лукашевич.
Причину пожежі встановлюють.
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