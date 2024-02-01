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Від найдавніших часів кам`яного віку і до ХІХ століття. У Дніпрі науковець створює копії історичних предметів
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Від найдавніших часів кам`яного віку і до ХІХ століття. У Дніпрі науковець створює копії історичних предметів

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Науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею ім. Дмитра Яворницького Віталій Соловйов створює копії історичних предметів різних епох. Чоловік розповів Суспільному: робить це задля власного проєкту "Історія через предмети".

"Унікальність проєкту полягає в тому, що хронологічно вдалося охопити від найдавніших часів кам’яного віку і закінчуючи ХІХ століттям. Є серія занять, яка присвячена традиційним етнічним прикрасам. Але це не просто заняття, це безпосередньо музейний підхід — подавати історичний матеріал через контакт з предметами. І це головна ідея проєкту", — говорить науковець.

Від найдавніших часів кам`яного віку і до ХІХ століття. У Дніпрі науковець створює копії історичних предметів
Копії історичних предметів. Фото: Суспільне Дніпро

Віталій проводить заняття для відвідувачів та охочих ближче ознайомитися з історією. Вони мають змогу доторкнутися до предметів та навіть провести власний дослідницький експеримент.

"Наприклад, є люстерко бронзове для того, щоб люди могли подивитися і відчути себе трохи людиною епохи бронзи. Є зернотерка — предмет, який охоплює дуже важливий історичний період в розвитку людства. Є свердла для обробки граніту. Кожен відвідувач може спробувати, як вони працюють", — розповів чоловік.

Від найдавніших часів кам`яного віку і до ХІХ століття. У Дніпрі науковець створює копії історичних предметів
Копія прикраси, яку виготовив Віталій Соловйов. Фото: Суспільне Дніпро

Він додає: через такий підхід дає людям не лише історичний матеріал, але й можливість додатково й самостійно щось дослідити.

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