НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У місті на Одещині школи переходять на дистанційне навчання: яка причина
ШКОЛАГрипДІТИРегіони

У місті на Одещині школи переходять на дистанційне навчання: яка причина

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У місті на Одещині школи переходять на дистанційне навчання: яка причина
Дистанційне навчання, світлина ілюстративна. Фото: Pexels

У місті Чорноморськ на Одещині школи на два тижні перейдуть на дистанційне навчання. Дитячі садки працюватимуть очно.

Про це 1 лютого повідомив міський голова Чорноморська Василь Гуляєв.

За його словами, школи відправляють на онлайн-навчання через грип та ГРВІ серед дітей. Наразі з 5000 тисяч учнів до школи через хворобу не ходять 865, уточнив директор відокремленого підрозділу ДЦ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ" Микола Голубятніков.

"У місті наразі майже 30 відсотків хворого населення на грип та ГРВІ. Із п'яти тисяч учнів відсутні 865. Вони всі хворіють. Хворіють діти молодшого та середнього віку", — розповів лікар.

Дистанційно школи Чорноморська працюватимуть два тижні. Дитячі садки будуть працювати в очному форматі.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Відновлення після обстрілів: в Миколаєві реконструюють гімназію та облаштовують укриття для учнів
Відновлення після обстрілів: в Миколаєві реконструюють гімназію та облаштовують укриття для учнів
Нове меню та кейтеринг: як втілюють реформу шкільного харчування на Львівщині
Нове меню та кейтеринг: як втілюють реформу шкільного харчування на Львівщині
В Іршавській громаді на Закарпатті всі дитсадки закривають на карантин, а в Рахові школи йдуть на дистанційне навчання
В Іршавській громаді на Закарпатті всі дитсадки закривають на карантин, а в Рахові школи йдуть на дистанційне навчання
Під час уроків укриття у закладах освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу
Під час уроків укриття у закладах освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу — постанова КМУ
На початок