У місті на Одещині школи переходять на дистанційне навчання: яка причина

У місті Чорноморськ на Одещині школи на два тижні перейдуть на дистанційне навчання. Дитячі садки працюватимуть очно.

Про це 1 лютого повідомив міський голова Чорноморська Василь Гуляєв.

За його словами, школи відправляють на онлайн-навчання через грип та ГРВІ серед дітей. Наразі з 5000 тисяч учнів до школи через хворобу не ходять 865, уточнив директор відокремленого підрозділу ДЦ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ" Микола Голубятніков.

"У місті наразі майже 30 відсотків хворого населення на грип та ГРВІ. Із п'яти тисяч учнів відсутні 865. Вони всі хворіють. Хворіють діти молодшого та середнього віку", — розповів лікар.

Дистанційно школи Чорноморська працюватимуть два тижні. Дитячі садки будуть працювати в очному форматі.

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