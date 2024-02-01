На Львівщині депутат райради отримав підозру за махінації із землею

На Львівщині депутату однієї із місцевих райрад повідомили про підозру за махінації із землею на 6 мільйонів гривень. За даними слідства, перебуваючи на посаді голови сільради, фігурант незаконно відчужив землі комунальної власності приватним особам. Одну із ділянок він оформив на свою дружину.

Про це повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Як встановили оперативники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції, посадовець провернув оборудку з землями Національної академії аграрних наук (НААН). Перебуваючи на посаді голови сільради, своїми рішеннями, без належного погодження з НААН, збільшив межі одного з сіл Львівщини та змінив форму власності цих земель з державної на комунальну", – мовиться в повідомленні.

Потім земельні ділянки поблизу Львова фігурант передавав у приватну власність. Відтак незаконно відчужено 4 га землі, а сума збитків сягає 6 мільйонів гривень.

На підставі зібраних доказів колишньому голові сільради, а нині чинному депутату однієї з місцевих районних рад, повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та легалізації майна одержаного злочинним шляхом.

"Також підозру отримав і суб’єкт господарської діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, який займався розробкою проєктно-технічної документації. Йому інкримінують ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України", – повідомили правоохоронці.

Проводяться заходи з повернення земель у державну власність.