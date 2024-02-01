На Волині продовжили дію перепусток старого зразка під час комендантської години. Ними можна користуватися до 5 лютого 2024 року.
Перепустки нового зразка мали ввести у користування із 1 лютого.
Як повідомили в обласній військовій адміністрації, через великий обсяг технічної роботи термін дії перепустки старого зразка продовжено на 5 днів.
Заміну перепусток та зразки заявок можна переглянути за посиланням: http://surl.li/ptmxo.
Що відомо про дію перепусток під час комендантської години
Виготовлення бланків перепусток організовує Луцький зональний відділ Військової служби правопорядкуСпеціальне правоохоронне формування у складі Збройних Сил України. на підставі письмової заявки, адресованої начальникові обласної військової адміністрації та комендантові області.
Перепустка надається людям та на спеціальні автомобілі медичної, пожежної, інкасаторської та аварійних служб, а також для машин підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів на території області, волонтерам, які здійснюють транспортування гуманітарної допомоги через Волинь.
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