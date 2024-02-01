На Волині продовжили дію перепусток старого зразка під час комендантської години. Ними можна користуватися до 5 лютого 2024 року.

Перепустки нового зразка мали ввести у користування із 1 лютого.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, через великий обсяг технічної роботи термін дії перепустки старого зразка продовжено на 5 днів.

Заміну перепусток та зразки заявок можна переглянути за посиланням: http://surl.li/ptmxo.

Що відомо про дію перепусток під час комендантської години

Виготовлення бланків перепусток організовує Луцький зональний відділ Військової служби правопорядку на підставі письмової заявки, адресованої начальникові обласної військової адміністрації та комендантові області.

Перепустка надається людям та на спеціальні автомобілі медичної, пожежної, інкасаторської та аварійних служб, а також для машин підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів на території області, волонтерам, які здійснюють транспортування гуманітарної допомоги через Волинь.

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