Музей науки в Києві проведе безплатну екскурсію для дітей захисників

Музей науки Малої академії наук України запрошує на безкоштовну екскурсію дітей учасників бойових дій віком від 5 до 16 років. Для отримання пільгових квитків необхідна реєстрація.
Про це повідомляє Київ Мілітарі Хаб на своїй сторінці у Facebook.
Музей науки МАН — перший державний музей, де відвідувачам дозволяється торкатися експонатів. Предмети демонструють дітям і дорослим наукові здобутки людства, дію законів точних наук.
У закладі можна покататися на велосипеді з квадратними колесами, побачити двометрову голограму та багатокілограмовий кристал. Є експозиція, присвячена організму людини.
Крім того, відвідувачі можуть дослідити власний голос, побачити дзеркальний тунель із оптичною ілюзією і потрапити всередину гігантської мушлі. Найбільший інтерактивний експонат Музею науки — скляна стеля, яка змінює колір.
Екскурсія для дітей учасників бойових дій відбудеться 8 лютого 2024 року (четвер) з 15:00 до 17:00.
Для участі необхідно зареєструватися, адже кількість місць обмежена. У реєстраційній формі слід вказати потрібну кількість квитків на дітей і дорослих, які супроводжуватимуть малечу.
Музей науки МАН розташований у павільйоні №23 ВДНГ (м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1).
Національний музей історії України в Києві започатковує благодійну акцію "Передати вхід". Будь-хто з відвідувачів чи благодійників може подарувати квиток дорослим чи дітям на візит до музею.