Музей науки в Києві проведе безплатну екскурсію для дітей захисників

Музей науки Малої академії наук України запрошує на безкоштовну екскурсію дітей учасників бойових дій віком від 5 до 16 років. Для отримання пільгових квитків необхідна реєстрація.

Про це повідомляє Київ Мілітарі Хаб на своїй сторінці у Facebook.

Музей науки МАН — перший державний музей, де відвідувачам дозволяється торкатися експонатів. Предмети демонструють дітям і дорослим наукові здобутки людства, дію законів точних наук.

У закладі можна покататися на велосипеді з квадратними колесами, побачити двометрову голограму та багатокілограмовий кристал. Є експозиція, присвячена організму людини.

Крім того, відвідувачі можуть дослідити власний голос, побачити дзеркальний тунель із оптичною ілюзією і потрапити всередину гігантської мушлі. Найбільший інтерактивний експонат Музею науки — скляна стеля, яка змінює колір.

Екскурсія для дітей учасників бойових дій відбудеться 8 лютого 2024 року (четвер) з 15:00 до 17:00.

Для участі необхідно зареєструватися, адже кількість місць обмежена. У реєстраційній формі слід вказати потрібну кількість квитків на дітей і дорослих, які супроводжуватимуть малечу.

Музей науки МАН розташований у павільйоні №23 ВДНГ (м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1).

Національний музей історії України в Києві започатковує благодійну акцію "Передати вхід". Будь-хто з відвідувачів чи благодійників може подарувати квиток дорослим чи дітям на візит до музею.