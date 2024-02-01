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У Кривому Розі понад місяць розшукують зниклу матір з 4-річною донькою
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У Кривому Розі понад місяць розшукують зниклу матір з 4-річною донькою

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розшук, Кривий Ріг
Зниклі матір і дитина у Кривому Розі. Фото6 поліція Дніпропетровщини

Поліцейські Кривого Рогу розшукують 27-річну Вікторію Куропятник з її неповнолітньою 4-річною дочкою Ангеліною Макаренко.

Про це йдеться на сайті обласної поліції.

За повідомленням, 21 грудня 2023 року о 16:00 мати з дитиною вийшли з дому та на теперішній час їхнє місцеперебування невідоме.

Примети жінки: зріст 170 см, худорлявої статури, обличчя овальне, довге світло-русяве волосся, очі світлі, губи тонкі. Особливі прикмети: родимка на шиї. Була одягнена в рожеву куртку та сині джинси. Прикмети дитини: зріст 100 см, худорлявої статури, обличчя овальне, довге світло-русяве волосся, світлі очі. Була одягнена у фіолетову куртку з рожевим малюнком, темний комбінезон, шапку з вушками рожевого кольору.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про місцеперебування жінки та дитини, просять повідомити до Криворізького районного управління поліції або за номером: 067-568-90-99 або 102.

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