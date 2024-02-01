Одинадцять приватних будинків пошкоджені у Мирнограді після нічного російського обстрілу. Військові РФ поцілили по "пункту незламності", який розташовувався у міській школі. Оселі тих, хто живе поряд, понівечені: вибиті шибки, розбиті дахи, вибиті двері, поламані паркани. За словами начальника МВА Юрія Ключки, попередньо встановили, що росіяни застосували проти мирного населення С-300. Як оговтується місто після обстрілу — у репортажі.

Ірина живе поряд зі школою, у яку поцілили російські військові. Сьогодні вночі неподалік її оселі вибухало.

"Хочу сказати, щоб ці падли, які стріляють по нас кожну ніч, щоб отак їхні родини, блін с*ка, переживали такі ночі, як ми сьогодні пережили. Це жахливо. От у мене діабет, у мене все всередині сколихнуло. Я не знаю, чим все це закінчиться", — не стримує емоцій Ірина.

Жителька Мирнограда Ірина, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Пошкоджений внаслідок російського обстрілу будинок жительки Мирнограда Ірини, Донецька область, 1 лютого 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Після нічного російського обстрілу в Ірини у будинку побиті шибки та вибиті двері, у дворі — понівечений паркан.

"Нехай ми — вже пожили. А дітки маленькі? Боже, що ви робите? А школи знищують. Щоб взагалі в нас нікого не залишилось? Взагалі, щоб покоління не було наступного? Що ж вони витворяють?!", — обурена жінка.

Пошкоджений російськими обстрілами будинок, Мирноград, Донецька область, 1 лютого 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Вікна почали забивати плівкою, на допомогу прийшла її родичка Наталя. Жінка живе на сусідній вулиці.

"За що тепер його ремонтувати це все? Взагалі: "дякую". І що тепер? Де жити? Що робити? Хто це все відновить? На пенсію 2700 гривень?", — каже Наталя.

Жителька Мирнограда Наталя, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Місцева жителька Світлана в момент обстрілу спала вдома. Нині — там розруха, в кімнаті безлад.

Жителька Мирнограда, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

У розбите вікно виглядає кіт Світлани Єлисей.

Кіт Єлисей виглядає у розбите внаслідок обстрілу вікно, Мирноград, Донецька область, 1 лютого 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

В домі обвалилася стеля. Жінка показує наслідки російського обстрілу з подвір'я і перераховує вибиті шибки:

У будинку Світлани внаслідок обстрілу обвалилася стеля, Мирноград, Донецька область, 1 лютого 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

"Ось у мене вікна побиті, а це ось четверте-п'яте. З того боку і з цього боку вікна. І тут те саме. І шифер — дві чи три відлетіло", — показує наслідки обстрілу Світлана.

Побиті вікна у будинку Світлани, Мирноград, Донецька область, 1 лютого 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Обстріл в ніч на 1 лютого — другий від початку тижня у Мирнограді. Цього разу поцілили російські військові у міську школу, де були розташовані "пункт незламності" та укриття. За словами начальника Мирноградської військової адміністрації Юрія Ключки, у місті також пошкоджені 11 будинків та будівля магазину.

"Попередньо, це була ракета С-300, на щастя, без постраждалих. Зараз на місці буде працювати комісія з актування пошкоджень і людям буде надана відповідна допомога будівельними матеріалами. Газопостачання є, в деяких будинках немає електрики, але наразі вже працюють працівники компанії ДТЕК, тому найближчим часом електрика буде відновлена", — розповів Юрій Ключка.

Мирноград, обстріл 1 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

У місті є ще шість "пунктів незламності", додав Ключка, вони працюють та забезпечені всім необхідним.

Від самого ранку у місті комунальники розбирали завали, прибирали будівельні конструкції розбитої школи. Допомагали їм і місцеві жителі.

Кадр з відео Суспільне Донбас

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