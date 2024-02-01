НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Що ви робите? Щоб взагалі у нас нікого не залишилося". Жителі Мирнограда — про наслідки російського обстрілу з С-300
ДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиІНФРАСТРУКТУРАРегіони

"Що ви робите? Щоб взагалі у нас нікого не залишилося". Жителі Мирнограда — про наслідки російського обстрілу з С-300

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Одинадцять приватних будинків пошкоджені у Мирнограді після нічного російського обстрілу. Військові РФ поцілили по "пункту незламності", який розташовувався у міській школі. Оселі тих, хто живе поряд, понівечені: вибиті шибки, розбиті дахи, вибиті двері, поламані паркани. За словами начальника МВА Юрія Ключки, попередньо встановили, що росіяни застосували проти мирного населення С-300. Як оговтується місто після обстрілу — у репортажі.

Ірина живе поряд зі школою, у яку поцілили російські військові. Сьогодні вночі неподалік її оселі вибухало.

"Хочу сказати, щоб ці падли, які стріляють по нас кожну ніч, щоб отак їхні родини, блін с*ка, переживали такі ночі, як ми сьогодні пережили. Це жахливо. От у мене діабет, у мене все всередині сколихнуло. Я не знаю, чим все це закінчиться", — не стримує емоцій Ірина.

обстріл армія РФ С-300 наслідки Мирноград Донецька область
Жителька Мирнограда Ірина, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

обстріл армія пошкоджений будинок РФ С-300 наслідки Мирноград Донецька область
Пошкоджений внаслідок російського обстрілу будинок жительки Мирнограда Ірини, Донецька область, 1 лютого 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Після нічного російського обстрілу в Ірини у будинку побиті шибки та вибиті двері, у дворі — понівечений паркан.

"Нехай ми — вже пожили. А дітки маленькі? Боже, що ви робите? А школи знищують. Щоб взагалі в нас нікого не залишилось? Взагалі, щоб покоління не було наступного? Що ж вони витворяють?!", — обурена жінка.
обстріл армія пошкоджений будинок РФ С-300 наслідки Мирноград Донецька область
Пошкоджений російськими обстрілами будинок, Мирноград, Донецька область, 1 лютого 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Вікна почали забивати плівкою, на допомогу прийшла її родичка Наталя. Жінка живе на сусідній вулиці.

"За що тепер його ремонтувати це все? Взагалі: "дякую". І що тепер? Де жити? Що робити? Хто це все відновить? На пенсію 2700 гривень?", — каже Наталя.
Пошкоджений будинок обстріл армія РФ С-300 наслідки Мирноград Донецька область
Жителька Мирнограда Наталя, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Місцева жителька Світлана в момент обстрілу спала вдома. Нині — там розруха, в кімнаті безлад.

Пошкоджений будинок обстріл армія РФ С-300 наслідки Мирноград Донецька область
Жителька Мирнограда, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

У розбите вікно виглядає кіт Світлани Єлисей.

кіт пошкоджений будинок обстріл армія РФ С-300 наслідки Мирноград Донецька область
Кіт Єлисей виглядає у розбите внаслідок обстрілу вікно, Мирноград, Донецька область, 1 лютого 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

В домі обвалилася стеля. Жінка показує наслідки російського обстрілу з подвір'я і перераховує вибиті шибки:

Пошкоджений будинок обстріл армія РФ С-300 наслідки Мирноград Донецька область
У будинку Світлани внаслідок обстрілу обвалилася стеля, Мирноград, Донецька область, 1 лютого 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

"Ось у мене вікна побиті, а це ось четверте-п'яте. З того боку і з цього боку вікна. І тут те саме. І шифер — дві чи три відлетіло", — показує наслідки обстрілу Світлана.

пошкоджений будинок обстріл армія РФ С-300 наслідки Мирноград Донецька область
Побиті вікна у будинку Світлани, Мирноград, Донецька область, 1 лютого 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Обстріл в ніч на 1 лютого — другий від початку тижня у Мирнограді. Цього разу поцілили російські військові у міську школу, де були розташовані "пункт незламності" та укриття. За словами начальника Мирноградської військової адміністрації Юрія Ключки, у місті також пошкоджені 11 будинків та будівля магазину.

"Попередньо, це була ракета С-300, на щастя, без постраждалих. Зараз на місці буде працювати комісія з актування пошкоджень і людям буде надана відповідна допомога будівельними матеріалами. Газопостачання є, в деяких будинках немає електрики, але наразі вже працюють працівники компанії ДТЕК, тому найближчим часом електрика буде відновлена", — розповів Юрій Ключка.

"пункт незламності" обстріл армія РФ С-300 наслідки Мирноград Донецька область
Мирноград, обстріл 1 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

У місті є ще шість "пунктів незламності", додав Ключка, вони працюють та забезпечені всім необхідним.

Від самого ранку у місті комунальники розбирали завали, прибирали будівельні конструкції розбитої школи. Допомагали їм і місцеві жителі.

обстріл завали армія РФ С-300 наслідки Мирноград Донецька область
Кадр з відео Суспільне Донбас

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Нові книжки для бібліотеки Покровська
У Покровську центральну бібліотеку закупили близько тисячі нових книжок
Пошкоджена багатоповерхівка ремонт російська ракета Слов’янськ Донецька область
"Фундамент зберігся, це все відновлюється". Зруйновані обстрілами багатоповерхівки: як їх ремонтують у Слов'янську
Поховання Сергія Владикіна
Прикордонника з Луганщини поховали у Дніпрі майже через два роки після загибелі
Шквальні пориви вітру та сніг з дощем: прогноз погоди на Донеччині на 3 лютого
Шквальні пориви вітру та сніг з дощем: прогноз погоди на Донеччині на 3 лютого
На початок