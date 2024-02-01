Спроби російських військових вклинитись між коксохімічним заводом в Авдіївці та селищем Степове зазнали невдач. Наразі коксохім контролюють українські військові, вони знаходяться там та не дають прорватися російській армії.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів керівник служби зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін.

"Всі російські диверсійно-розвідувальні групи залишаються біля паркану заводу. Лінія бойового зіткнення фактично не рухається. Російські військові продовжують атакувати Авдіївку в тому числі з півночі, там доволі інтенсивність артилерійських обстрілів, не припиняються атаки піхотою, які відбивають українські військові", — уточнив Лазуткін.

За його словами, тактика російських військових не змінюється.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram