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Не чіпати вибухонебезпечні предмети, сповіщати фахівців. У Нікопольському районі надзвичайники проводять рейди
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Не чіпати вибухонебезпечні предмети, сповіщати фахівців. У Нікопольському районі надзвичайники проводять рейди

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нікополь, ДСНС, вибухонебезпечні предмети
У Нікопольскому районі надзвичайники розповідають жителям як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Надзвичайники Нікопольського району Дніпропетровщини щодня проводять профілактичні рейди та розʼяснюють жителям населених пунктів як поводитися у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Про це Суспільному розповіла співробітниця Нікопольського районного управління ГУ ДСНС Дніпропетровщини Вікторія Зайцева.

За її словами, серед жителів району і до повномасштабного вторгнення проводили подібні інформаційні рейди.

"Будь-які підозрілі деталі запчастини, безпілотники, дрони. Ми людей попереджуємо, щоб вони не торкались взагалі нічого. Дійсно, після обстрілів залишаються якісь уламки. Тому радимо не наближатись і з безпечної відстані телефонувати на лінію 101 або на лінію 102", – каже жінка.

Не чіпати вибухонебезпечні предмети, повідомляти фахівцям. У Нікопольському районі надзвичайники проводять рейди
Фото: ДСНС Дніпропетровщини

За словами співробітниці Нікопольського районного управління ДСНС області, також вони розповідають жителям населених пунктів, як поводитися після оголошення загрози артилерійського обстрілу.

"Ми розповідаємо як поводитись, коли люди чують сигнал "Увага всім". Люди вже знають – це повітряна тривога чи загроза артобстрілу. Ми рекомендуємо обов'язково йти в укриття, якщо немає змоги пройти в укриття, ми рекомендуємо хоча дотримуватися правила двох стін. Якщо летить снаряд, перша стіна – забирає на себе весь удар, а друга – захищає нас від уламків", – розповіла Вікторія Зайцева.

Також надзвичайники роздають листівки з правилами поводження з вибухонебезпечниими предметами місцевим жителям.

Заборона виходу на берегову зону Каховського водосховища

З червня 2023 року у Нікопольському районі діє заборона виходу на берегову зону та територію Каховського водосховища, що була звільнена від води. Також заборонене рибальство та пересування на дорогах та вулицях, які пролягають вздовж берегової лінії. Про це писав начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

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