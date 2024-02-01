У горах на Закарпатті рятувальники надавали допомогу двом туристам

Закарпатські рятувальники надавали допомогу двом туристам з Івано-Франківщини та Львівщини, які травмувалися у горах.

Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області.

За інформацією відомства, 31 січня близько 14:40 надійшло повідомлення про те, що під час катання на лижах поблизу гори Стіг впав і травмувався 34-річний житель села Верховина, що в Івано-франківській області.

Рятувальники надали чоловіку домедичну допомогу, а саме знерухомили праву ногу, та менше ніж за 10 хвилин на спеціалізованих санях спустили його до травмпункту гірськолижного комплексу. Надалі ним опікувались медичні працівники, додають у ДСНС.

Через годину до пункту надання медичної допомоги доправили туристку із міста Великі Мости, що на Львівщині, яка травмувалась у горах.

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