У Черкаську міську консультативно-діагностичну поліклініку закупили систему реабілітації кисті за шість мільйонів гривень, тоді як у Харкові за таке обладнання сплатили 400 тисяч гривень.

Про це заявила під час сесії міськради 1 лютого учасниця акції "Гроші на ЗСУ" Валерія Цимбал, повідомила кореспондентка Суспільного Анна Іщенко з сесійної зали.

Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

"Ви закуповуєте медичне обладнання на 30 мільйонів. Вам приносила зразки. Є два однакові обладнання, одне за шість мільйонів, яке ви купили, інше 400 тисяч, таке ж саме. Однак, коли у вас запитують, чому така колосальна різниця, то ви кажете, що не компетентні, будемо розбиратися. І потім голосуємо", – пояснила Валерія.

Керівник Департаменту охорони здоров’я ЧМР Всеволод Кульчиковський розповів, що обладнання обирали фахівці й воно не однакове.

"Процедура по закупівлі була минулого року (2023 - ред.). І ніяких заперечень тоді не було. І це обладнання не однакове! Ми проводили моніторинг цін, тому точно таку модель придбали також за шість мільйонів гривень однією з військових частин", – пояснив Кульчиковський.

Його слова підтвердив і директор Черкаської міської консультативно-діагностичної поліклініки Владислав Свириденко.

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