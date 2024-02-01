На Рівненщині вантажівка наїхала на чоловіка, який лежав на дорозі

На Рівненщині вантажівка наїхала на чоловіка, який лежав на проїзній частині траси Київ — Чоп. Це сталося ввечері 31 січня. Наразі невідомо, чи був чоловік живий під час наїзду.

Про це повідомила пресофіцерка поліції в Рівненській області Юлія Дуднік. З її слів, ДТП сталася на трасі Київ — Чоп біля Корця:

"Слідчі попередньо встановили, що 30-річний водій вантажного автомобіля MAN, житель Луцька, допустив наїзд пішохода, який лежав на проїзній частині. Загиблим виявився 43-річний житель Дніпра. Його тіло відправили для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті", — розповіла Юлія Дуднік.".

Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Розслідують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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