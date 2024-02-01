НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Рівненщині вантажівка наїхала на чоловіка, який лежав на дорозі
ДТПКРИМІНАЛРегіони

На Рівненщині вантажівка наїхала на чоловіка, який лежав на дорозі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Рівненщині вантажівка наїхала на чоловіка, який лежав на дорозі
Фото: Поліція в Рівненській області

На Рівненщині вантажівка наїхала на чоловіка, який лежав на проїзній частині траси Київ — Чоп. Це сталося ввечері 31 січня. Наразі невідомо, чи був чоловік живий під час наїзду.

Про це повідомила пресофіцерка поліції в Рівненській області Юлія Дуднік. З її слів, ДТП сталася на трасі Київ — Чоп біля Корця:

"Слідчі попередньо встановили, що 30-річний водій вантажного автомобіля MAN, житель Луцька, допустив наїзд пішохода, який лежав на проїзній частині. Загиблим виявився 43-річний житель Дніпра. Його тіло відправили для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті", — розповіла Юлія Дуднік.".

Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Розслідують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
У Шосткинському районі на Сумщині сталася аварія: автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся
У Шосткинському районі на Сумщині сталася аварія: автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся
У поліції розповіли, де у Вінниці фіксують найбільше аварій
У поліції розповіли, де у Вінниці фіксують найбільше аварій
ДТП 2 лютого поблизу села Михалин
На Рівненщині внаслідок ДТП загинули четверо людей
На Закарпатті затримали водія за підозрою в скоєнні наїзду на пішохода та втечі з місця ДТП
На Закарпатті затримали водія за підозрою в скоєнні наїзду на пішохода та втечі з місця ДТП
На початок