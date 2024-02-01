У Львові оголосили конкурс ваучерної підтримки бізнесу ветеранів, ветеранок і їхніх дружин та чоловіків. Учасники зможуть отримати до 300 тисяч гривень на започаткування чи розвиток власної справи. Подати заявку можна до 1 березня 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Участь у конкурсі можуть взяти ветерани й ветеранки, а також їхні дружини чи чоловіки, які ведуть бізнес чи хочуть його започаткувати. Для участі потрібно бути зареєстрованими у Львівській міській територіальній громаді.

Ветеранський ваучер складає до 300 тисяч гривень. Його можна використати для:

придбання обладнання, сировини, комплектування;

придбання, оренди, ремонту нерухомого майна, спеціалізованих транспортних засобів, необхідних для реалізації бізнес-проєкту;

закупівлю ліцензійного програмного забезпечення;

профільного, професійного навчання для бізнесу.

Для участі в конкурсі треба подати пакет документів:

заяву;

проєкт розвитку бізнесу згідно з аплікаційною формою;

копію посвідчення учасника бойових дій;

копію свідоцтва про одруження (для дружин/чоловіків).

Форми бланків можна знайти за посиланням. Пакет документів треба подати до департаменту економічного розвитку через ЦНАП до 1 березня 2024 року включно. Консультації за номером телефону 032 297 57 64 (Юля Трохимчук) або 380 (32) 254 60 15, 380 (67) 000 24 06 (Центр підтримки підприємництва).