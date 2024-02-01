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Рівненський Верес взяв в оренду двох футболістів житомирського Полісся
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Рівненський Верес взяв в оренду двох футболістів житомирського Полісся

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Нові гравці Вереса
Д. Шастал, на фото— зліва, Д. Янаков, на фото — справа. Фото: НК Верес

Верес орендував двох футболістів Полісся. Гравці мають підсилити позиції клубу з Рівного у півзахисті. Обоє виконавців вже приєдналися до команди, яка перебуває на тренувальному зборі у Туреччині.

Про це 1 лютого повідомили у пресслужбі НК Верес.

Керівництво Вереса уклало з житомирським Поліссям договір про оренду Дмитра Шастала та Дениса Янакова. Обидва гравці долучилися до рівненської команди в турецькій Анталії. Тут тривають зимові збори Вереса у рамках підготовки до другого кола чемпіонату УПЛ.

28-річний Дмиро Шастал грає на позиції правого півзахисника, зріст — 180 см, вага — 71 кг. Виступав за клуби: Колос (Ковалівка), Полтава, Енергія (Нова Каховка), Олександрія. З 2021-го року права на футболіста належать житомирському Поліссю. У нинішньому сезоні Дмитро Шастал провів за житомирян дев'ять матчів в УПЛ, забив два голи.

Лівий півзахисник 25-річний Денис Янаков є вихованцем академій запорізького Металурга і київського Динамо. Виступав за клуби: Динамо (Київ), Арсенал (Київ), Чорноморець (Одеса), Зоря (Луганськ), Інгулець (Петрове). З 2021-го року — права на гравця належить житомирському Поліссю. У нинішньому сезоні провів в УПЛ п'ять матчів за клуб з Житомира, забив один гол.

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