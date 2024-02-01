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Власникам квартир у полтавській новобудові провели комунікації
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Власникам квартир у полтавській новобудові провели комунікації

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Власникам квартир у полтавській новобудові провели комунікації
Фото: Суспільне Полтава

До новобудови на вулиці Європейській у Полтаві підключили комунікації.

Про це Суспільному повідомив власник квартири в новобудові Андрій Шугов.

Від 1 лютого усі власники квартир в новобудові на вулиці Європейській мають газ, опалення та воду.

"Питання вирішено із сьогоднішнього дня вже у під'їздах почали прибирати і світло з'явилося і у під'їздах, і в квартирах. У будинку вже опломбували лічильники", — сказав Андрій Шугов.

Комунікації почали підключати до будинків із 29 січня.

Що відомо про новобудову у Полтаві

Раніше через відсутність комунікацій власники квартир у полтавській новобудові не могли зробити ремонт та заселитися до своїх осель. Це тому, що у домі не було газу, опалення та води.

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