Власникам квартир у полтавській новобудові провели комунікації

До новобудови на вулиці Європейській у Полтаві підключили комунікації.
Про це Суспільному повідомив власник квартири в новобудові Андрій Шугов.
Від 1 лютого усі власники квартир в новобудові на вулиці Європейській мають газ, опалення та воду.
"Питання вирішено із сьогоднішнього дня вже у під'їздах почали прибирати і світло з'явилося і у під'їздах, і в квартирах. У будинку вже опломбували лічильники", — сказав Андрій Шугов.
Комунікації почали підключати до будинків із 29 січня.
Що відомо про новобудову у Полтаві
Раніше через відсутність комунікацій власники квартир у полтавській новобудові не могли зробити ремонт та заселитися до своїх осель. Це тому, що у домі не було газу, опалення та води.
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