На Житомирщині повідомили про підозру працівнику виправної колонії, який збував наркотичні засоби засудженим.

Про це Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, працівнику виправної колонії повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України.

"Слідство встановило, що наркотичні засоби збував інженер структурного підрозділу виправної колонії Житомирщини. Він домовлявся про кількість "товару" та надавав реквізити власної банківської картки для оплати. Після отримання коштів сам доставляв "дози" на територію колонії та передавав їх ув'язненим", — розповіла Тетяна Гоша.

За словами речниці Житомирської обласної прокуратури, протягом січня 2024 року задокументували декілька фактів збуту наркотичного засобу, обіг якого заборонено — канабісу.

"30 січня 2024 року, при черговій спробі збуту "товару" у виправній колонії, підозрюваного затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуків вилучили понад 100 згортків з подрібненою зеленою речовиною, банківські картки, мобільні телефони", — повідомила Тетяна Гоша.

Фото: Житомирська обласна прокуратура

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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