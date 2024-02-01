На Вінниччині від початку року підтвердили 11 випадків сказу у тварин

На Вінниччині з початку 2024 підтвердили 11 випадків сказу у тварин. Торік у січні таких випадків виявили три.

Як повідомили на сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, такі дані — станом на 1 лютого.

"З приводу укусів тваринами до медичних закладів області за 2023 рік звернулися 2336 осіб, після підтвердження діагнозу 166 людей було направлено на проведення вакцинації. Як показує аналіз результатів епізоотичних розслідувань випадків сказу, у 100% продуктивних і 50% домашніх тварин зараження відбулося при контактуванні із лисами. Це є підтвердженням того, що лисиця червона — основний нозоареал вірусоносійства та розповсюдження сказу серед тварин", — йдеться у дописі.

Сказ — це гостре інфекційне захворювання, яким людина може заразитися від диких або домашніх тварин. Збудником сказу є специфічний вірус, що міститься в слині хворої тварини.

Для профілактики та захисту від сказу необхідно: