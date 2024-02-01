НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Спортсменки з Дніпра вибороли медалі на міжнародних змаганнях з таеквон-до у Нідерландах
СПОРТРегіони

Спортсменки з Дніпра вибороли медалі на міжнародних змаганнях з таеквон-до у Нідерландах

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
спортсменки, Дніпро
Фото: управління спорту міста Дніпро/Facebook

Єлизавета Болотенко і Катерина Мироненко з Дніпра вибороли медалі на міжнародних змаганнях з таеквон-До "Open Dutch 2024".

Про це йдеться на Facebook-сторінці управління спорту міста Дніпра.

За повідомленням, вихованки спортивної школи з боксу та єдиноборств привезли додому дві бронзових нагороди. Тренерка дівчат — Анастасія Кравець.

Загалом збірна команда України посіла друге загальнокомандне місце, виборовши 66 медалей: 19 золотих, 23 срібних та 18 бронзових.

Змагання проходили 27 січня 2024 року у м. Хельмонд (Нідерланди), у них взяли участь 700 спортсменів з 21 країни.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
тренування гравців ФК "Нива"
Гравці футбольного клубу "Нива" Тернопіль відновили тренування
Сумська &quot;Вікторія&quot; зіграла товариський матч
Сумська "Вікторія" зіграла товариський матч
Перемога: черкаський &quot;ЛНЗ&quot; обіграв словацький клуб у Туреччині
Перемога: черкаський "ЛНЗ" обіграв словацький клуб у Туреччині
Віталій Тарасюк з Хмельниччини
"Прагне досягнень": як чемпіон України зі спортивної ходьби Віталій Тарасюк з Хмельниччини готується до змагань
На початок