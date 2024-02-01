Єлизавета Болотенко і Катерина Мироненко з Дніпра вибороли медалі на міжнародних змаганнях з таеквон-До "Open Dutch 2024".

Про це йдеться на Facebook-сторінці управління спорту міста Дніпра.

За повідомленням, вихованки спортивної школи з боксу та єдиноборств привезли додому дві бронзових нагороди. Тренерка дівчат — Анастасія Кравець.

Загалом збірна команда України посіла друге загальнокомандне місце, виборовши 66 медалей: 19 золотих, 23 срібних та 18 бронзових.

Змагання проходили 27 січня 2024 року у м. Хельмонд (Нідерланди), у них взяли участь 700 спортсменів з 21 країни.

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