У Вінниці кардіохірурги видалили металевий уламок із працюючого серця

У Вінницькій клінічній лікарні імені М.І. Пирогова видалили металевий уламок із працюючого серця. Пацієнт мав травму правої половини грудної клітки з пошкодженням правої легені та правих відділів серця

Особливість операції в тому, що виконували її сучасним малотравматичним методом – шляхом бічної мікроторакотомії – через невеликий, порівняно з класичним доступом, розріз грудної клітки. Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook.

"Операція проводилася на працюючому серці пацієнта без зупинки кровообігу, тоді як зазвичай подібні оперативні втручання проводяться на штучному кровообігу та з зупинкою серця. Використання малоінвазивного методу мікроторакотомії при наданні хірургічної допомоги пацієнту з пораненням серця дозволило зменшити об'єм хірургічної травми, зменшити період післяопераційної реабілітації", — йдеться у повідомленні.

Кардіохірургам вдалося успішно видалити металевий уламок з серця. Наразі пацієнт почувається добре, проходить післяопераційну реабілітацію.