Військовий з Черкащини отримав нагороду від Залужного

Військовий з Чорнобаївщини Анатолій Джулай отримав почесний нагрудний знак "Золотий хрест" від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Чорнобаївської громади.
У повідомленні пресслужби йдеться, що відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України за особисту мужність, вірність військовій присязі почесним нагрудним знаком "Золотий хрест" нагородили Джулая Анатолія з Чорнобая.
Фото: Чорнобаївська громада
Відповідно наказу міністра оборони України Анатолій також нагороджений нагрудним знаком "За зразкову службу".
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