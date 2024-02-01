На Одещині викрили чоловіка, який представлявся співробітником Служби безпеки України та за гроші пропонував працевлаштування у спецслужбі. Йому оголосили підозру в шахрайстві.

Про це 1 лютого повідомили в СБУ.

Чоловіка затримали під час отримання грошей від військового. Йому він обіцяв посприяти щодо переведення на військову службу до СБУ.

За даними слідства, чоловік, який представлявся контррозвідником, насправді відношення до спецслужби не має. Він є громадянином іноземної держави і раніше затримувався за крадіжки банківських коштів. Також, за даними СБУ, один із районних судів Києва розглядає обвинувальний акт щодо нього за декількома епізодами.

Затримання чоловіка, який представлявся працівником СБУ. Фото: СБУ

Чоловіку повідомили про підозру ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене повторно. Йому загрожує до трьох років тюрми.

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