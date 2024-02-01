НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Очолила окупаційне "Міністерство спорту Херсонської області". Жительці Херсона повідомили про підозру
КолабораціонізмКРИМІНАЛПРОКУРАТУРАРегіони

Очолила окупаційне "Міністерство спорту Херсонської області". Жительці Херсона повідомили про підозру

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Миколаївська обласна прокуратура повідомила про підозру жінці, яка очолила так зване "Міністерство спорту Херсонської області", створене росіянами під час окупації. Під керівництвом окупантів чиновниця організовувала спортивні заходи та розробляла проєкти держпрограм.

Про це першого лютого повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, у липні 2022 року 57-річна жінка добровільно погодилася на співпрацю з російською стороною. Спочатку вона очолила "Департамент молодіжної політики, сім'ї та спорту військово-цивільної адміністрації Херсонської області", пізніше стала "виконувачем обов'язків міністра" цього органу в області.

Підозрювана, 1 лютого 2024 року.
Підозрювана, 1 лютого 2024 року. Фото: Миколаївська обласна прокуратура.

На цих посадах підозрювана брала участь у реалізації державних програм, спрямованих на пропаганду російської влади, розвиток культури та спорту в інтересах окупантів, а також координації діяльності державних закладів, підпорядкованих "військово-цивільній адміністрації".

Жительці Херсона заочно повідомлено про підозру за статтеюЧастина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України. "Колабораційна діяльність".

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
&quot;Намагався захопити Харків&quot;. Кримчанина, який вчився на Харківщині, підозрюють у службі в морській піхоті РФ
"Намагався захопити Харків". Кримчанина, який вчився на Харківщині, підозрюють у службі в морській піхоті РФ
Колонія
Держзрада та колабораціонізм: на Херсонщині судитимуть чотирьох ексспівробітників ДУ "Північна виправна колонія № 90"
Організувала &quot;референдум у 2014&quot;, а зараз впроваджує освітні стандарти РФ: жительку Луганщини засудили до трьох років
Організувала "референдум у 2014", а зараз впроваджує освітні стандарти РФ: жительку Луганщини засудили до трьох років
Херсонщина, пособництво РФ
Надавав допомогу армії РФ. Псевдокерівника окупаційної медичної установи Херсона підозрюють у пособництві
На початок