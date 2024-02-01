Миколаївська обласна прокуратура повідомила про підозру жінці, яка очолила так зване "Міністерство спорту Херсонської області", створене росіянами під час окупації. Під керівництвом окупантів чиновниця організовувала спортивні заходи та розробляла проєкти держпрограм.

Про це першого лютого повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, у липні 2022 року 57-річна жінка добровільно погодилася на співпрацю з російською стороною. Спочатку вона очолила "Департамент молодіжної політики, сім'ї та спорту військово-цивільної адміністрації Херсонської області", пізніше стала "виконувачем обов'язків міністра" цього органу в області.

Підозрювана, 1 лютого 2024 року. Фото: Миколаївська обласна прокуратура.

На цих посадах підозрювана брала участь у реалізації державних програм, спрямованих на пропаганду російської влади, розвиток культури та спорту в інтересах окупантів, а також координації діяльності державних закладів, підпорядкованих "військово-цивільній адміністрації".

Жительці Херсона заочно повідомлено про підозру за статтею "Колабораційна діяльність".

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