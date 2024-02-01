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"Білі янголи" з Торецька евакуювали родину з трьома дітьми
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"Білі янголи" з Торецька евакуювали родину з трьома дітьми

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&quot;Білі янголи&quot; з Торецька евакуювали родину з трьома дітьми
Евакуація дітей з Донеччини. Фото: поліція Донеччини

Поліцейський екіпаж "Білий янгол" евакуював з Торецька, що на Донеччині, багатодітну родину. Місто розташоване за 10 кілометрів від лінії фронту й щоденно потрапляє під обстріли.

Про це повідомили в поліції Донеччини.

"Нещодавно у родині сталося поповнення — народився синочок. Аби не ризикувати життям малечі, батьки погодились евакуюватися. Правоохоронці вже давно вмовляли родину виїхати, оскільки окупанти постійно обстрілюють місто. Проте батьки відмовлялися", — зазначили поліцейські.

Та уточнили, що з Торецька вивезли батька та двох дівчаток до Костянтинівки, де на них вже чекала матір з немовлям. Надалі родина поїздом з Покровська вирушила до Житомирщини.

Що відомо про евакуацію дітей з Торецька

У Торецьку з жовтня 2023 року оголошена примусова евакуація дітей. На той момент в місті, за даними Донецької ОВА лишалось 143 дитини. На 25 грудня 2023 року, як повідомили в обладміністрації, у Торецьку лишалось 23 дитини.

Що відомо про примусову евакуацію дітей з зони бойових дій

Механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій уряд схвалив 7 березня.

Рішення про примусову евакуацію дітей, коли батьки чи опікуни зобов'язані виїхати з небезпечного населеного пункту, приймає обласна військова адміністрація. Процедура передбачає евакуацію неповнолітнього разом з одним з батьків, який не може відмовитись від виїзду з небезпечного населеного пункту.

Першим населеним пунктом, звідки почали примусово вивозити неповнолітніх із батьками, став Бахмут. Востаннє примусову евакуацію дітей на Донеччині оголосили 23 жовтня. Тоді мали евакуювати 249 дітей, які проживають у Торецьку, Щербинівці, Петрівці, Неліпівці, Північному, Катеринівці, Очеретиному та Єлизаветівці, евакуюють в більш безпечні регіони.

За даними начальника відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитра Петліна, торік евакуювали 856 дітей. З 43 населених пунктів вивезли всіх неповнолітніх:

  • Вугледарська громада — Вугледар, Пречистівка;
  • Бахмутська громада — Бахмут, Іванівське, Хромове;
  • Соледарська громада — Федорівка, Маньківка, Голубівка, Привілля, Роздолівка;
  • Мар'їнська громада — Красногорівка, Максимільянівка;
  • Очеретинська громада — Очеретине, Орлівка, Первомайське, Нетайлове, Бердичі, Керамік, Новокалинове, Новопокровське, Новобахмутівка;
  • Костянтинівській громаді — Іванопілля, Миколаївка, Подільське;
  • Торецька громада — Нью-Йорк, Залізне, Петрівка, Неліпівка;
  • Мар'їнська громада — село Костянтинівка, Катеринівка, Єлизаветівка;
  • Лиманська громада — Ямпіль, Торське, Зарічне;
  • Миколаївська громада — Оріхуватка, Никонорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка;
  • Часів Яр;
  • Авдіївка.

24 січня на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС прийняли рішення про примусову евакуацію родин з дітьми з Мар'їнської та Очеретинської громад, де перебувають 72 дитини.

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