У Дарницькому районі Києва триває марафон з підтримки українських бойових підрозділів. Його оголосили на початку цього року і наразі вже передали понад 60 безпілотників.

Про це повідомив у Facebook очільник Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник.

Зазначається, що районна адміністрація разом із освітянами передали загалом 62 FPV-дрона у комплекті з потужними акумуляторами. Їх отримали бійці 126-го батальйону 112-ї бригади Сил територіальної оборони та 23-го батальйону спеціального призначення президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Вони у переважній більшості утворені з дарничан.

Військові цих підрозділів боронять українські землі на найгарячіших напрямках на сході країни. Наразі до марафону долучилися школа № 255 та Скандинавська гімназія, які передали ще 10 дронів.

"Розуміючи необхідність підтримки армії, героїчних дарницьких добровольців, які не вагаючись пішли за покликом душі на захист нашої незалежності та свободи, постійно шукаємо можливості допомоги та організовуємо передачі за потребами підрозділів, як то автівки, дрони й іншого необхідного майна", — сказав Калашник.

5 січня він поінформував, що РДА разом із місцевими закладами освіти запустили марафон з підтримки двох підрозділів, утворених на базі Дарницького району. Збір триватиме до першого березня цього року.

Що відомо про допомогу Києва та області військовим

Київська обласна військова адміністрація направила військовим позашляховики. Також бійцям 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців привезли 96 дронів, вантажівки КрАЗ, автокран, екскаватор і мікроавтобус. Отримали українські військовослужбовці і велику партію хімічних грілок та інше обладнання.

На початку цього року в Ірпені за кошти міського бюджету придбали ударні та розвідувальні БпЛА. Їх передадуть бійцям бригади "Буревій" Національної гвардії.

Бучанська громада на Київщині передала два автобуси і позашляховик для ЗСУ. Позашляховик Chevrolet та два автобуси Mercedes-Benz служитимуть 47-ій окремій мехбригаді. Також коштом місцевого бюджету придбали 10 дронів Mavic 3. Їх передали воїнам у найгарячіші точки. На придбання дронів виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Київська митниця передала військовій частині Збройних сил України три легкові автомобілі. Їх конфіскували в дохід держави згідно з відповідними постановами суду. Справи заводилися стосовно порушення митних правил.

На початку жовтня столичні депутати проголосували за збільшення фінансування міської цільової програми "Захисник Києва" на 1 мільярд 260 мільйонів. Ці кошти підуть на матеріально-технічне забезпечення сил безпеки і оборони.

Наприкінці жовтня 2023 року Київрада виділила для українських військових 1,5 млрд гривень. Із них 300 мільйонів грн додали на фінансування програми "Захисник Києва". У грудні депутати ухвалили бюджет столиці на 2024 рік. На допомогу Збройним силам передбачили 1 млрд гривень.

Національний академічний театр ім. Івана Франка у Києві передав на фронт 100 дронів через благодійний фонд "КІТИКИ". Безпілотники придбали за касові збори благодійної вистави "Конотопська відьма".