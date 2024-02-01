В Аргентині затримали сина російського бізнесмена Чуркіна – ДБР

На підставі доказів, які зібрали працівники Державного бюро розслідувань, правоохоронці Аргентинської Республіки затримали сина російського бізнесмена Ігоря Чуркіна, який намагався зберегти активи в Україні коштом державного банку.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

У липні 2022 року працівники ДБР повідомили про підозру російському бізнесмену Ігорю Чуркіну та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства у Львові.

"Велике українське підприємство ТОВ "Львівські автобусні заводи" взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Його власник — громадянин РФ Ігор Чуркін, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі", – мовиться у повідомленні ДБР.

За даними слідства, російській бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком.

"Підконтрольний олігарху керівник підприємства, під контролем сина олігарха, подав до поліції завідомо неправдиву заяву про нібито вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому правопорушенні", – пояснюють у відомстві.

Ця заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно.

Громадянину Росії повідомили про підозру за статтею 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднані з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині).

Також керівник підприємства, який на вимогу росіянина повідомив про завідомо неправдивий злочин, був визнаний судом винним та отримав покарання у вигляді позбавлення волі протягом 2-х років (зі звільненням від основного покарання із випробування строком в 1 рік).

Наразі вирішується питання щодо екстрадиції росіянина до України.