Із російського полону повернули двох військовослужбовців з Полтавщини: хто вони

Із російського полону повернули Івана Бурдима та Артема Шеремета з Полтавської області. Військовослужбовців обміняли 31 січня 2024-го року разом зі ще 205 українськими воїнами.

Про це Суспільному повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Старшого сержанта Івана Бурдима вважали зниклим безвісти, та у липні 2023-го року стало відомо, що він перебуває в полоні. Чоловік був командиром відділення роти охорони Маріупольського районного ТЦК та СП. На службу за контрактом його призвали 2021-го року. Чоловік із Лубен.

Молодший сержант Артем Шеремет потрапив у російський полон 18 травня 2022-го року. Він був командиром гармати гаубичного самохідно-артилерійського взводу Національної гвардії України. Воїн із Оржиці.

Що відомо про обмін полоненими 31 січня 2024-го року

З російського полону 31 січня вдалося повернути 207 українців. Серед звільнених військовослужбовців — захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики. Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, 207 українців — це воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції — рядові, сержанти та офіцери.

Це 50-й обмін з РФ. З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3035 захисників та захисниць.

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