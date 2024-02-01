Аварійні роботи на двох вулицях Житомира — рух транспорту ускладнений

У Житомирі тимчасово ускладнений рух транспорту на двох вулицях: Київській та Фещенка-Чопівського. У зв’язку із цим тимчасово змінений маршрут тролейбусу №15а у напрямку Гідропарку. На цих двох вулицях "Житомирводоканал" проводить аварійні роботи.

Про це 1 лютого повідомила пресслужба Житомирської міської ради.

Як розповів у коментарі Суспільному головний інженер КП "Житомирводоканал" Сергій Єрьомін, аварійні роботи проводяться одразу на двох каналізаційних колекторах діаметром 400 міліметрів (вулиця Київська, 1) та 800 міліметрів (вулиця Фещенка-Чопівського). За його словами, колектори від часу експлуатації та через свій вік вийшли із ладу.

"Зараз ми розкопуємо і розчищаємо на Фещенка-Чопівського, але ми фізично не справимося сьогодні із виконанням даних робіт. І назад вертаємося до робіт на Соборній площі (вулиця Київська, 1 — ред.), де ми мали сьогодні працювати. У вихідні треба там його закрити і пустити, бо колектор стоїть, періодично ми відкачуємо стоки", — сказав Сергій Єрьомін.

За його словами, на вулиці Фещенка-Чопівського ситуація складніша, бо там більший діаметр і більший об’єм стоків.

"На жаль, ми там не можемо приступити зараз до роботи на цьому відрізку у зв’язку із браком людей. Бо спеціалістів, які можуть виконувати дані роботи, мало, і ті хто є, пенсійного віку. Попередньо плануємо, що в неділю дамо підмогу і в понеділок приступаємо до Фещенка-Чопівського, якщо не буде більше ускладнень", — сказав головний інженер "Житомирводоканалу" Сергій Єрьомін.

Ремонтні роботи на каналізаційному колекторі по вулиці Київська, 1. Житомир, 1 лютого 2024 року. Фото: Оксана Ковальчук/Суспільне Житомир

Ремонтні роботи на каналізаційному колекторі по вулиці Київська, 1. Житомир, 1 лютого 2024 року. Фото: Оксана Ковальчук/Суспільне Житомир

Ремонтні роботи на каналізаційному колекторі по вулиці Київська, 1. Житомир, 1 лютого 2024 року. Фото: Оксана Ковальчук/Суспільне Житомир

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