Колишнього посадовця одного з міжрайонних управлінь водного господарства Херсонщини визнали винним у колабораціонізмі та пособництві країні-агресору. Його засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Також чоловіка позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та займатися діяльністю, яка пов’язана з наданням публічних послуг строком на 15 років.

За даними слідства, на початку серпня 2022 року засуджений обійняв посаду "адміністратора" так званого "Бериславського управління зрошувальних систем". Чоловік перереєстрував підприємство за законодавством РФ, добирав працівників та розпоряджався майном.

Він передав спецтехніку та автомобілі для потреб армії країни-агресора. Також на території захопленого підприємства ремонтували російську техніку.

Також судитимуть депутата селищної ради Херсонщини за держзраду та пособництво РФ. Він обійняв посаду так званого "начальника Іванівської експлуатаційної ділянки" в окупаційному басейновому управлінні водних ресурсів.

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