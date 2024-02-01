На Черкащині на тривале проживання залишилися понад 95 тисяч переселенців

Черкащина з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прийняла понад 130 тисяч переселенців. З них понад 95 тисяч вирішили залишитися на тривале проживання.

Про це Суспільному розповіла перша заступниця голови Черкаської ОВА Наталія Кравченко.

За словами Наталії Кравченко, загалом в області зареєстровано понад 145 тисяч переселенців. Із 24 лютого 2022 року переїхали 134 тисячі.

"Серед них 26 тисяч – це пенсіонери. Десь понад пʼять з половиною тисяч – люди з інвалідністю, з них – 253 дитини. Майже чотири з половиною тисячі перебувають на обліку в центрі зайнятості, а 1200 – працевлаштувалися", – розповіла вона.

Більша частина переселенців живе у приватному секторі.

"Трохи більш як дві тисячі живуть у місцях тимчасового проживання. У нас їх розгорнуто 39, є офіційно затверджений перелік цих місць. По кожному складений чек-ліст із потребами. Вони свідчать, що нам необхідно це житло ще дооблаштувати. Це потребує фінансів, тому наразі ми співпрацюємо з міжнародними організаціями, щоб залучити ці гроші. Також кошти виділяють і продовжать виділяти тергромади", – зазначила посадовиця.

Зупинилися на більш тривале проживання на Черкащині понад 95 тисяч людей, додала посадовиця.

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