Посадовиці регіональної філії "Укрзалізниці" оголосили підозру за фактом службової недбалості. За версією слідства, вона перебільшила площу ділянок у кошторисі, чим завдала збитків державі на майже два мільйони доларів. Начальнику залізничного цеху повідомили про підозру після того, як його підлеглий отримав тяжкі травми внаслідок порушення правил безпеки.

Про це 1 лютого повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Підозра посадовиці за службову недбалість

За даними слідства, наприкінці 2020 року 55-річна підозрювана у Харкові збільшила площу ділянок землі, на якій мали виконувати будівництво і ремонт, внаслідок чого зросла вартість послуг на вишукувальні роботи.

"Встановлено, що земельні ділянки розташовані на території двох областей — Харківської та Полтавської. Їхня загальна площа складає майже 675 га. По документах у підозрюваної проходили земельні ділянки площею майже 804 га. Вона свідомо завищила їхню площу на понад 125 га", — сказано в повідомленні облпрокуратури.

Підозрюваній загрожує до пʼяти років увʼязнення із забороною обіймати певні посади та зі штрафом.

Підозра за порушення правил безпеки на цеху "Укрзалізниці"

За даними слідства, 22 листопада 2021 року електрогазозварювальник на цеху станції Безлюдівка отримав задачу провести ремонт механічного шнеку для подання цементу в камерний насос.

За даними прокуратури, начальник цеху був поруч та в ході робіт вирішив провернути вал включенням лінії.

"Вал почав обертатися, і ліву ногу електрогазозварювальника стало затягувати у шнек, в результаті чого вона була затиснутою між лопастями шнеку та піддоном. Почувши крики потерпілого, начальник цеху відключив шнекову лінію і став надавати допомогу колезі", — йдеться в повідомленні.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

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