Генератори та аптечки: Одеса отримала гуманітарну допомогу від Стамбула

Турецьке місто Стамбул передало Одесі партію гуманітарної допомоги. Це 41 генератор різної потужності, а також 2500 аптечок першої допомоги.

Про це повідомили у міськраді Одеси.

Вантаж вже прибув до міста. Після реєстрації генератори розподілять між муніципальними установами, а аптечки передадуть за призначенням.

Аптечки першої допомоги, які передав Стамбул Одесі. Фото: Одеська міська рада

За словами міського голови Геннадія Труханова, зі своєї сторони Одеса передасть місту-побратиму туристичний символ — якір-сердце. Його планують встановити в парку вздовж бухти Золотий Ріг.

Стамбул є побратимом Одеси вже понад 25 років. У 2017 році саме завдяки місту-побратиму Стамбулу в Одесі відкрито Стамбульський парк. На початку повномасштабної війни з Туреччини до Одеси вже передавалися шість фур гуманітарного вантажу з харчовими продуктами, засобами гігієни та іншим.

Авторка: Дар'я Барісова

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