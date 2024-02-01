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Обійняли керівні посади у створених окупантами держорганах: у Запоріжжі за колабораціонізм засудили чотирьох чоловіків
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Обійняли керівні посади у створених окупантами держорганах: у Запоріжжі за колабораціонізм засудили чотирьох чоловіків

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У Запоріжжі заочно визнали винними чотирьох громадян України у колабораціонізмі
СБУ. Фото ілюстративне. Фото: Служба безпеки України

У Запоріжжі за колабораціонізм засудили чотирьох громадян України. За даними слідства, фігуранти добровільно очолили керівні посади у створених окупантами правоохоронних органах та органах влади.

Про це сьогодні, 1 лютого, повідомили у Запорізькій ОДА.

Так, за матеріалами справи, суд визнав винним у колабораціонізмі чотирьох чоловіків:

  • громадянин України, який у минулому працював у Донецькій ОДА та у 2014 році став міністром охорони здоров'я так званої "ДНР", заочно засуджений до 10 років позбавлення волі. За даними слідства, під час повномасштабного вторгнення він очолив створений окупантами Департамент охорони здоров'я Запорізької області:
"Він виконує завдання кремлівського режиму щодо переформатування медичної галузі регіону під потреби російських окупаційних угруповань. За його вказівкою місцеві лікарні були переобладнані у військові шпиталі для прийому поранених загарбників".
  • Ще один громадянин України заочно засуджений до восьми років позбавлення волі за колабораціонізм. За даними СБУ, він добровільно очолив "Департамент капітального будівництва та ЖКГ м. Мелітополя";
  • Двох правоохоронців, які добровільно обійняли посади у незаконно створеному "Камянко-Днепровском районном отделе милиции", заочно засудили до 13 років позбавлення волі. За матеріалами суду, на посадах у так званих правоохоронних органів РФ, вони допомагають окупантам тероризувати проукраїнськи налаштованих мешканців тимчасово окупованих територій.

Наразі усі засуджені перебувають на тимчасово окупованій території та відбуватимуть покарання одразу після затримання.

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