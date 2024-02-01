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Перестало битися серце: у Черкасах в останню путь провели військового
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Перестало битися серце: у Черкасах в останню путь провели військового

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Перестало битися серце: у Черкасах в останню путь провели військового
Фото: Черкаська міська рада / Колаж: Суспільне Черкаси

У Черкасах попрощалися із захисником України Валерієм Розумовичем. Військовий служив на посаді фахівця зв'язку прикордонних військ.

Про це Суспільному повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Валерій Розумович у лавах ЗСУ служив на посаді фахівця зв'язку прикордонних військ. Він помер під час виконання службових обовʼязків:

"Військовий народився у Кропивницькому. Закінчив Черкаську середню школу №32. Навчався у Черкаському політехнічному технікумі. Після технікуму проходив строкову службу та службу в УМВС України в Черкаській області. Після працював на різних підприємствах міста Черкаси".

Загиблому було 43 роки.

Перестало битися серце: у Черкасах в останню путь провели військового
Фото: Суспільне Черкаси

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