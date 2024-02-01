Перестало битися серце: у Черкасах в останню путь провели військового

У Черкасах попрощалися із захисником України Валерієм Розумовичем. Військовий служив на посаді фахівця зв'язку прикордонних військ.
Про це Суспільному повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.
Валерій Розумович у лавах ЗСУ служив на посаді фахівця зв'язку прикордонних військ. Він помер під час виконання службових обовʼязків:
"Військовий народився у Кропивницькому. Закінчив Черкаську середню школу №32. Навчався у Черкаському політехнічному технікумі. Після технікуму проходив строкову службу та службу в УМВС України в Черкаській області. Після працював на різних підприємствах міста Черкаси".
Загиблому було 43 роки.
Фото: Суспільне Черкаси
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