62-річну жительку Івано-Франківська на понад 103 тисячі гривень ошукав шахрай, який видав себе за працівника банку.

Про це інформують на Facebook-сторінці поліції в області.

Чоловік зателефонував 62-річній франківці й повідомив, що з її банківської картки знімають гроші. Тому для збереження власних заощаджень їй потрібно переказати гроші на іншу картку.

"Жінка самостійно здійснила переказ коштів з рахунків на понад 103 тисячі гривень на карту, яку попередньо вказав шахрай-співрозмовник", — йдеться у дописі.

Як не стати жертвою шахраїв, що видають себе за працівників банку

у жодному разі не повідомляйте дані своєї банківської картки (особливо CVV-код, термін дії картки, одноразові паролі з SMS та дані для авторизації в онлайн-банкінгу);

пам'ятайте, що справжні працівники банків та державних установ не запитують конфіденційну інформацію;

для платежів або переказів користуйтеся тільки перевіреними сервісами;

здійснюйте банківські операції тільки у відділеннях банку.

"Якщо ви стали жертвою шахраїв, зверніться до найближчого відділення поліції або повідомте про це на сайті кіберполіції", — закликають поліцейські.

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