СБУ Кіровогращини повідомила про підозру колаборанту з Херсонщини. У вересні 2022 року чоловік брав участь у незаконному референдумі по приєднанню тимчасово окупованої території Херсонської області до РФ.

Це інформація від речниці СБУ Юлії Ткач. За даними слідства, підозрюваний – пенсіонер, який під час окупації погодився обійняти посаду директора ринку села Антонівка Херсонської області. Під час роботи на росіян він жорстко та зверхньо поводився з працівниками ринку, чинив психологічний тиск на них та погрожував розправою військовими РФ.

За інформацією свідків, колаборант змушував власників торгових місць сплачувати йому щомісячну "данину" за користуванням місцем. Отриману виручку ділив з окупантами.

У серпні 2022 рік чоловік пройшов курси виборчої підготовки в тимчасово окупованому Криму. Під час проведення фейкового референдуму його призначили членом однієї з виборчих комісій в Херсоні.

Він агітував місцевих жителів іти на псевдовибори та "голосувати" за окупаційну владу. Також активно пропагував ідеї "руського міру" та поширював гасло "Росія тут назавжди".

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила чоловікові про підозру за частиною 5 статті 111-1 "Колабораційна діяльність". Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.