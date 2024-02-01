На Рівненщині 55-річному чоловіку повідомили про підозру, який, за версією слідства, вкрав у неповнолітньої дівчини гаманець та банківську карту з якої зняв сім тисяч гривень. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це 1 лютого повідомили у пресслужбі поліції в області.

За даними слідства, 17-річна березнівчанка звернулася до поліції та повідомила, що біля магазину вона випустила з рук сумку та не помітила, що з неї випав гаманець у якому було 1,5 тисячі гривень та банківська картка. Дівчина виявила це вдома.

"Завдяки відео із камер спостереження, оперативники відділення поліції вийшли на слід зловмисника. 55-річний місцевий житель, який того дня був неподалік торгового закладу, побачив втрачений гаманець. Зрозумівши, що за ним ніхто не спостерігає, а власниця не повертається, таємно заволодів чужим майном та із банківської картки одразу ж зняв сім тисяч гривень", — повідомила спеціалістка відділу комунікації поліції в області Світлана Карачун.

30 січня правоохоронці повідомили про підозру жителю Березного за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

55-річний чоловік свою провину визнає та співпрацює зі слідством.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook