Трьох російських військових взяли у полон військовослужбовці Луганського прикордонного загону бригади Гвардії наступу "Помста" на Донеччині та Луганщині.

Про це повідомили у Луганському прикордонному загоні ім. полковника Євгенія Пікуса.

Одразу двоє військових РФ здалися у полон під час невдалого штурму українських позицій на Луганщині, зазначили прикордонники.

"Це мобілізований рядовий родом з Рязані та контрактник, командир відділення з Пскова", — каже боєць на псевдо "Удав".

За словами військового, всього було десь 7-8 російських окупантів. Після того, як прикордонники відкрили вогонь по групі росіян, частина з них відступила, а двоє військовослужбовців здалися в полон.

"Здався один, сказав, що є друг, який теж хоче здатися, і він теж вийшов через певний час. Надали їм мінімальну медичну допомогу, дали води, отримали інформацію по сектору, вивели та передали далі. А четверо десь там поки що "крутяться". Вони не потрібні своїм, тож назад не можуть йти, а вперед на штурм також не підуть. Їжі нема, і рано чи пізно, вони або замерзнуть, або самі здадуться в полон", — розказав прикордонник.

Ще один російський військовий потрапив у полон на Донеччині, шукаючи безпечні позиції для укриття, — це рядовий з міста Грозний Чеченської Республіки, зазначили у ДПСУ. За їхніми даними, воювати проти України він приїхав, щоб заробити грошей, та кілька місяців тому підписав контракт на 1 рік.

Полонених окупантів передали співробітникам спецслужб для формування обмінного фонду та повернення з полону українських військовослужбовців.

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