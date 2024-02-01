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Ховав у "секонд-хенді": киянин намагався провезти через кордон 15 тонн нового одягу
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Ховав у "секонд-хенді": киянин намагався провезти через кордон 15 тонн нового одягу

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Ховав у &quot;секонд-хенді&quot;: киянин намагався провезти через кордон 15 тонн нового одягу
Прикордонники затримали вантажівку із одягом відомих брендів. Фото: ДПСУ

Киянин у вантажівці із "секонд-хендом" намагався ввезти до України 15 тонн нового одягу. На контрольно-пропускному пункті його затримали прикордонники.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

Зазначається, що спробі незаконного ввезення незадекларованого товару завадили прикордонники спільно з митниками на кордоні із Польщею у пункті пропуску "Краківець".

"65-річний мешканець столиці прямував з Польщі в Україну вантажним автомобілем "IVECO". Під час проходження контролю водій повідомив, що переміщує вживаний одяг", — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що мали інформацію оперативних співробітників, щодо можливого незаконного ввезення товарів, тому вантажівку відправили на додаткову перевірку. Під час огляду правоохоронці виявили 14,6 тис. кг нового одягу та взуття відомих торговельних марок.

За цим фактом працівниками митниці склали протокол, а товар вилучили. Орієнтовна вартість одягу складає 20 млн гривень, підсумували у ДПСУ.

Раніше повідомлялося, що прикордонники затримали на пункті пропуску "Рава-Руська" киянку, яка їхала з Польщі до України рейсовим автобусом "Варшава-Харків". Жінка намагалася нелегально переправити через кордон понад тисячу нарковмісних пігулок.

Київські митники виявили у міжнародній посилці незадекларовані ювелірні вироби з маркуванням люксових брендів "Cartier", "Bvlgari" та "Van Cleef&Arpels". Прикраси, задекларовані як сталеві намистини загальною вартістю 60 доларів США, прямували з Тайваню на адресу отримувача з міста Дніпро.

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