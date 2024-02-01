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Близько 970 тисяч громадян перетнули кордон України впродовж січня – ДПСУ
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Близько 970 тисяч громадян перетнули кордон України впродовж січня – ДПСУ

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Близько 970 тисяч громадян перетнули кордон України впродовж січня – ДПСУ
Пункт пропуску "Краківець-Корчова", червень 2022 року. Фото: Суспільне Львів

Протягом січня державний кордон України на в’їзд та виїзд перетнули близько 970 тисяч громадян та 203 тисячі транспортних засобів.

Як повідомив начальник відділу організації прикордонного контролю, підполковник Іван Баран, відмовлено у перетині кордону 5200 особам.

"У 130 випадках виявлено підроблених та недійсних документів, і документів, які не дають права на перетин кордону. Цими документами намагалися скористатися чоловіки мобілізаційного віку", – зазначив він.

Також, за його словами, у 13 випадках прикордонники знайшли у тих, хто подорожує, зброю та боєприпаси.

Тільки протягом одного місяця десять разів прикордонникам намагалися дати хабарі.

"Черг на пунктах пропуску зараз немає", — додав Іван Баран.

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