Загинув під час бойового завдання: Черкащина втратила захисника

На Чорнобаївщині віддали останню шану військовому Асланову Рамізу. Він загинув 24 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Про це повідомили у пресслужбі Чорнобаївської громади.

"Раміз Асланов служив на посаді навідника-оператора механізованої роти окремої механізованої бригади "Маґура". Загинув 24 січня 2024 року біля Степового Донецької області" — повідомила Суспільному речниця територіального центру комплектування та соцпідтримки Аліна Кривошея.

Фото: Чорнобаївська громада

Фото: Чорнобаївська громада

"Військовий народився у селі Крачківка в багатодітній родині. Закінчив дев'ять класів, після чого навчався в Черкаському ПТУ, здобув професію зварювальника. Був призваний на строкову службу до ЗСУ, служив у повітряних військах міста Прилуки Чернігівської області. Після служби в армії працював зварювальником", — розповіли у пресслужбі Чорнобаївської громади.

Фото: Чорнобаївська громада

Фото: Чорнобаївська громада

Поховали Раміза на кладовищі в селі Лукашівка. Церемонія поховання відбулася з військовими почестями, присутні віддали останню шану Герою під гімн України.

Фото: Чорнобаївська громада

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