"Заступниця" окупаційного міністра праці та соціального захисту Криму Ганна Бугулова, яка керує плануванням бюджету "міністерства" на "соцвиплати", отримала підозру у державній зраді за ч. 1 ст. 111 ККУ. Їй загрожує від 12 до 15 років ув'язнення.
Про це повідомило Головне управління СБУ в АР Крим у Facebook.
За даними Служби безпеки України, Бугулова регулярно відзвітувала окупаційній владі про обсяг бюджетних коштів. Зокрема, у листопаді 2022 року вона доповідала про гроші, які у 2023-му планувала спрямувати на "компенсації та підтримку" російським військовим.
За 2023 рік вона виплатила відповідних "компенсацій" на загальну суму у 143 мільйони рублів.
"Оскільки вона перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності", — йдеться у повідомленні.
До 2014 року підозрювана працювала на керівних посадах Мінсоцполітики АРК, але одразу після окупації зрадила присязі та перейшла на службу до Росії.
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