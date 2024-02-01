Ударні дрони, які Київщина нещодавно передала 72-й окремій механізованій бригаді ім. Чорних Запорожців, вже працюють на фронті. Вони допомогли "спопелити" 12 одиниць російської бронетехніки за один штурм.

Відео знищення танків і військових машин росіян поширив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Врожай за сьогодні: 3 танки, 1 БМП, 8 МТЛБ — всі згоріли! Загалом 12 одиниць ворожої техніки йшло на штурм!" — написав він.

28 січня 2024 року Київщина передала 500 FPV-дронів та 4 пікапи для 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців. Частину БпЛА закупили коштом обласного бюджету, 200 одиниць придбала громада Білої Церкви. Авто військові отримали від громади Броварів.

Що відомо про допомогу Київщини військовим

Київська обласна військова адміністрація направила військовим позашляховики. Також бійцям 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців привезли 96 дронів, вантажівки КрАЗ, автокран, екскаватор і мікроавтобус.

На початку цього року в Ірпені за кошти міського бюджету придбали ударні та розвідувальні БпЛА. Їх передадуть бійцям бригади "Буревій" Національної гвардії.

Бучанська громада на Київщині передала два автобуси і позашляховик для ЗСУ. Вони служитимуть 47-ій окремій мехбригаді. Також коштом місцевого бюджету придбали 10 дронів Mavic 3. На придбання дронів виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Київська митниця передала військовій частині ЗСУ три легкові автомобілі. Їх конфіскували за порушення митних правил.