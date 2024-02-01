НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Дрони, які Київщина передала військовим, вже знищують техніку росіян на передовій
ДронЗСУЗброяРегіониТоп регіонів

Дрони, які Київщина передала військовим, вже знищують техніку росіян на передовій

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
72 ОМБр використовує FPV-дрони з Київщини для знищення танків і техніки росіян на фронті
Дрон. Фото: Мінцифри

Ударні дрони, які Київщина нещодавно передала 72-й окремій механізованій бригаді ім. Чорних Запорожців, вже працюють на фронті. Вони допомогли "спопелити" 12 одиниць російської бронетехніки за один штурм.

Відео знищення танків і військових машин росіян поширив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Врожай за сьогодні: 3 танки, 1 БМП, 8 МТЛБ — всі згоріли! Загалом 12 одиниць ворожої техніки йшло на штурм!" — написав він.

28 січня 2024 року Київщина передала 500 FPV-дронів та 4 пікапи для 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців. Частину БпЛА закупили коштом обласного бюджету, 200 одиниць придбала громада Білої Церкви. Авто військові отримали від громади Броварів.

Що відомо про допомогу Київщини військовим

Київська обласна військова адміністрація направила військовим позашляховики. Також бійцям 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців привезли 96 дронів, вантажівки КрАЗ, автокран, екскаватор і мікроавтобус.

На початку цього року в Ірпені за кошти міського бюджету придбали ударні та розвідувальні БпЛА. Їх передадуть бійцям бригади "Буревій" Національної гвардії.

Бучанська громада на Київщині передала два автобуси і позашляховик для ЗСУ. Вони служитимуть 47-ій окремій мехбригаді. Також коштом місцевого бюджету придбали 10 дронів Mavic 3. На придбання дронів виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Київська митниця передала військовій частині ЗСУ три легкові автомобілі. Їх конфіскували за порушення митних правил.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Іран дрон безпілотник бпла Shahed-136 (Шахед)
США ввели санкції проти постачальників, які надавали матеріали Ірану для "шахедів"
FPV-дрон
Забезпечення виготовлення FPV-дронів для ЗС РФ у Криму: Україна розпочала кримінальне провадження
Дрони
У місті на Рівненщині виділили п'ять мільйонів гривень на дрони для військових
ППО
Українська ППО вночі знищила 11 "шахедів" — Повітряні сили ЗСУ
На початок